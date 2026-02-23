「オープン戦、中日−ロッテ」（２３日、北谷）ロッテの石川柊太投手が先発するも、初球で中日・福永裕基内野手の頭部に死球を当ててしまい、わずか１球で退場処分となった。球審からプレーボールがかかった直後、初球のツーシームが抜けて福永のヘルメットを直撃。ガツンという鈍い音を奏でてその場に倒れ込み、石川はマウンドでぼうぜん。危険球退場が宣告され、１球で交代となった。石川は心配そうに福永を見つめていた。