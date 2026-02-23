浜松オートのＳＧ「第３９回全日本選抜オートレース」は２３日、最終日。６Ｒ発売中に１２Ｒ優勝戦出場選手セレモニーが行われた。長田稚也（２５＝飯塚）は今年、伊勢崎・シルクカップ、山陽・スピード王決定戦とＧＩを連続Ｖと大活躍。ＳＧも優出を決めた。多くのファンんに向かって「浜松でまだ優勝したことがないので、今日優勝できるように頑張ります」と当地初、ＳＧ初Ｖへ好走を誓った。