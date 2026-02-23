◆オープン戦ヤクルト―広島（２３日・浦添）広島の栗林良吏投手が“プロ初先発”でヤクルト打線を相手に２回無失点にまとめた。今季から捕手に再挑戦中の二俣とのバッテリー。３安打されたが、得点は与えなかった。初回は先頭・岩田を二ゴロに押さえた後、丸山和に右前打を許したが、続くサンタナは三ゴロ。２死二塁から暴投でピンチを広げたものの、最後は４番・オスナを三ゴロに仕留めて無失点で切り抜けた。２回は先頭