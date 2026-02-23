テレビ静岡が２８日午後６時半から放送する今回の『くさデカ』は、「新幹線発車まで爆食！アンタッチャブル静岡弾丸フルコースSP」。人気芸人アンタッチャブルが４度目の出演。新幹線発車までの２時間半で、番組が厳選した絶品グルメを食べ尽くす！出演はアンタッチャブルの山崎弘也・柴田英嗣と、平畠啓史。舞台は静岡駅のすぐ近くにある最新グルメスポット「cosa（コーサ）」。まずは１階フロアにある「スヌーザー」へ。