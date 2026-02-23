第98回選抜高校野球大会（3月19日開幕、甲子園）に出場する佐野日大（栃木）が23日、佐野市内の練習場で行った練習を公開した。この日は3月7日の練習試合解禁に向け、OB会と保護者会がベンチ内の塗装などグラウンドの整備を実施した。整備された施設を目にした三塁手の中村盛汰主将（2年）は「やはり支える方々の存在があって、プレーできていることを実感しました。前回大会（14年選抜＝4強入り）の田嶋さんたちの代を超える