日本テレビ系「一茂×かまいたちゲンバ」が２２日に放送され、タレント・長嶋一茂、かまいたち・山内健司、濱家隆一が出演した。この日は東京・亀戸を散策。昨年末も同番組で紹介し、大反響だった洋食中華レストラン「エチゴヤ」の名物「ポテサラとんかつ」に再びスポットをあてた。店側は「ＮＨＫ以外の方が皆さん取材に来てた」と反響を告白。一茂が「なるほどね…。ＮＨＫはＮＧだったんですか？」と聞くと、店員は「来な