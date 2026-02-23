◆オープン戦巨人―楽天（２３日・那覇）巨人の新外国人スペンサー・ハワード投手（２９）＝前楽天＝が加入後初の実戦に２回から２番手で登板。古巣を相手に１回１８球で無安打無失点、１四球１奪三振の投球を披露した。直球は最速１５４キロをマークした。先頭のボイトを１５１キロの直球で見逃し三振に抑えて１アウト。黒川にはフルカウントから四球で出塁を許したが、続く村林を三ゴロ併殺打に仕留めて無失点で切り抜けた