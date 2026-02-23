◆オープン戦巨人ー楽天（２３日・那覇）新外国人のウィットリー投手が楽天戦（那覇）で実戦初登板。先発し１回を１三振を含む完全に抑えた。スポーツ報知評論家の堀内恒夫氏は「まとまっているし、まだまだ調子は上がってくる。ローテーション投手としておおいに期待できる」と評した。わずか１イニング、１３球のピッチングではあったが、こいつは期待できるね。２番の中島をフルカウントから真っすぐでズバッと見逃しの三