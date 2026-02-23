「オープン戦、日本ハム−阪神」（２３日、エナジックスタジアム名護）来日初登板となった阪神の新外国人、カーソン・ラグズデール投手は、２回を投げて２奪三振、１安打１失点だった。初回は直球、変化球ともにテンポよくストライクゾーンに投げ込んだ右腕。２死からは昨季パ・リーグ本塁打、打点の２冠に輝いたレイエスを得意のカーブで遊飛に仕留め、わずか７球で三者凡退に抑えた。ただ二回、１死から四球とヒットで一