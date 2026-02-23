きょうだいの子どもには、出産祝いや入学祝い、お年玉など、さまざまなタイミングでお金を渡す機会があります。子どもがいればお互いさまですが、独身だと「自分ばかり出費している」と感じることもあるでしょう。 さらに2026年4月からは「独身税」とも呼ばれる新しい制度が始まります。本記事では、おい・めいへのお祝い金の累計額や「独身税」の実態について解説します。 おい・めいへのお祝い金の相場と累計額をシ