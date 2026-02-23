【モデルプレス＝2026/02/23】女優の井桁弘恵が2月21日、自身のInstagramを更新。ショート丈トップス着用のオフショットを公開した。【写真】29歳「教場」出演女優「引き締まってる」美ウエストのぞくショート丈トップス姿◆井桁弘恵、ショート丈トップス姿公開井桁は自身のカレンダーについて「楽しく一年、皆さんと共に過ごせたらいいなと想いを込めて、素敵なチームで撮影させていただきました」と説明し、オフショットを複数枚