ロッテの石川柊太投手（34）が23日、中日とのオープン戦に先発。初球が頭部への死球となり、危険球で退場となった。初回、石川柊が投じた初球が、中日・先頭の福永の頭部を直撃。球場は騒然となった。石川柊はマウンドを降りて、帽子を取って謝罪。危険球で退場となり、急きょ2番手で菊地が登板した。