フリーアナウンサーの中川安奈さんが、自身のインスタグラムを更新。ゴルフを楽しんだことを明かしました。 【写真を見る】【 中川安奈 】「ゴルフは楽しいなぁ♥」「今の一番の課題はパターです」ゴルフウエア姿でスマイル中川安奈さんは「久しぶりにゴルフに行けました」と綴ると、ゴルフ場での写真をアップ。続けて「練習に一生懸命だった頃よりもちょっと調子がいい気がして...気のせいかな？笑」と、記しました