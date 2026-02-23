俳優の松下奈緒が主演を務めるカンテレ・フジテレビ系全国ネットドラマ『夫に間違いありません』（毎週月曜後10：00〜）の第8話がきょう23日に放送される。それに先立って、紗春役の桜井ユキからコメントが届いた。聖子の義母・いずみを演じる朝加真由美がコメントを寄せた。【場面カット】思い詰めた表情を浮かべる紗春（桜井ユキ）本作は、松下演じる主人公・朝比聖子が夫の遺体を誤認し、保険金を受け取った後に死んだは