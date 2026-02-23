◇オープン戦阪神―日本ハム（2026年2月23日名護）阪神の新外国人投手、カーソン・ラグズデール投手（27＝前ブレーブス）が日本ハム戦でオープン戦初登板初先発し、2回を1安打1失点だったが、最速152キロを記録。DeNA入りしたデュプランティエに代わる右の先発としての期待を高めた。伏見とバッテリーを組んだ右腕は、先頭の矢沢を145キロ直球で中飛に仕留めると、山県を144キロで三ゴロ。昨年、本塁打と打点の2冠のレイ