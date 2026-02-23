２３日午前３時２５分頃、京都市上京区西五辻東町の男性（８３）方から出火。木造２階建て住宅兼材木店が全焼した。住民５人が病院に搬送されたが命に別条はないという。近くの７棟に延焼し、うち２棟が全焼。老舗昆布店「五辻の昆布」の本店も一部が焼けた。京都府警上京署が出火原因を調べている。現場は、北野天満宮の東約７００メートルの飲食店や住宅が密集する地域。