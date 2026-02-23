中国では、春節（旧正月、2026年は2月17日）の前後の大型連休が、映画産業にとっての大きな書き入れ時です。中国最大の映画チケット販売のネットサイト「猫眼」によれば、2026年の春節映画の前売り分を含む総興行収入は2月22日時点で47億元（約1100億円）を突破しました。2026年の春節映画としてはコメディー、武俠（武芸と義理人情を描いた作品）、SFなど多彩なジャンルの新作8本が公開されました。多くの作品は中国で独自