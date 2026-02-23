バラバラな言葉の断片を組み合わせて、たった1つの共通点を見つけ出す「ひらがなパズル」です！ 空欄を埋めて、4つの言葉を完成させてください。 問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□はなゆ□□う□□みじゆ□□めがみヒント：ニューヨークのリバティ島に立つ、右手で松明を掲げた巨大な像の名前は？答えを見る↓↓↓↓↓正解：うの正解は「うの」でした。▼解説それぞれの言葉