焦りは禁物だが、チーム復帰が近づいたのは朗報だ。パルマのカルロス・クエスタ監督は２月21日、負傷離脱中の鈴木彩艶について、これからの数週間でチーム練習に合流する見込みと明かした。専門サイト『Parma Live』が伝えている。イタリア挑戦１年目の昨季で評価を高めた鈴木は、２シーズン目のセリエAで不動の守護神として活躍。だが、11月８日のミラン戦で相手選手と衝突した際に左手を骨折し、戦列離脱を余儀なくされた