２３日朝早く、大阪市北区にあるブランド品の買い取り販売店でバッグなど数十点が盗まれました。２３日午前５時前、大阪市北区のブランド品買い取り販売店で異常を知らせる通報が警備会社を通じ警察に入りました。警察官が駆けつけたところ、道路に面したガラスが割られ、店内が荒らされていて高級ブランドバッグや貴金属など数十点が盗まれていたということです。当時、店は無人でした。店内の防犯カメラには、白色の上着に黒色の