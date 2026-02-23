ＪＲ西日本によると、２３日（月）午後０時５４分頃、阪和線の新家駅と和泉砂川駅（いずれも大阪府泉南市）の間にある踏切で、天王寺方面を向かう紀州路快速と、踏切内に立ち入っていた人が接触しました。消防によると、接触した人は死亡したということです。この影響で、午後１時２０分時点で、阪和線の日根野〜和歌山が運転見合わせとなっています。運転再開は、午後２時１５分ごろの見込みです。