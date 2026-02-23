◇オープン戦巨人―楽天（2026年2月23日沖縄セルラー）楽天から加入した巨人・ハワード投手が古巣相手に好投を見せた。2回から2番手としてマウンドに上がると1回を無安打無失点で封じた。先頭の4番・ボイトは151キロ直球で見逃し三振。続く黒川には四球を与えたが、6番・村林を三ゴロ併殺に仕留めた。ハワードは来日1年目の昨季は楽天に所属。9試合に登板した5勝1敗、防御率2・22だった。