アメリカの連邦最高裁がトランプ政権による「相互関税」を違法とする判断を示したことを受け、インド政府が貿易協定の締結に向けた交渉団の訪米を延期したと報じられました。ロイター通信は22日、インド政府関係者の話として、貿易協定の正式な締結に向け、23日からアメリカに派遣される予定だったインド政府の交渉団が訪米を延期したと報じました。アメリカの連邦最高裁が20日、トランプ政権が発動した「相互関税」などを違法と判