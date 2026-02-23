◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６」日本―ソフトバンク（２３日・ひなたサンマリンスタジアム）先発メンバーが発表され、侍ジャパンは２試合連続で阪神・佐藤輝明内野手が４番に入った。１番から６番までは２２日と同じオーダー。先発投手はサポートメンバーの西武・篠原響投手が務め、ソフトバンクはスチュワート・ジュニアが登板する。【先攻・侍ジャパン】（指）近藤（右）周東（二）牧（三）佐藤輝（左）森下（中）