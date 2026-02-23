◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６」ソフトバンク―日本（２３日・ひなたサンマリンスタジアム宮崎）ソフトバンク・柳田悠岐外野手が２３日、首痛で試合を欠場することが決まった。２２日の日本代表との壮行試合は「４番・ＤＨ」で出場。第１打席で右前打、第２打席で四球を選び途中交代していた。この日は試合前練習を早めに切り上げた。先発オーダーに名前はなかった。