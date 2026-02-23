７人組ガールズグループ「ＸＧ」プロデューサーのＳＩＭＯＮ容疑者（３９）、エイベックス社員ら男４人が２３日、愛知県のホテルでコカインを所持したとして、麻薬取締法違反（所持）の疑いで警視庁薬物銃器対策課に現行犯逮捕された。逮捕容疑は２３日午前０時２０分ごろ、愛知県のホテルで、コカイン１袋を所持した疑い。ホテルの部屋からは乾燥大麻とみられるものが入った袋も見つかったという。ＳＩＭＯＮ容疑者以外に逮