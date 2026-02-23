【連休明けは雨の日続く】 連休最終日２３日（月）の正午までの最高気温は、東京都心22.3℃・八王子市22.8℃・横浜市20.7℃・さいたま市23.0℃と、ゴールデンウィーク頃の汗ばむ陽気となっています。 しかし、連休が明けると今週は雨の日が多く、２５日（水）と２６日（木）は「寒の戻り」で寒くなるでしょう。 、各都県５か所ずつのを画像で掲載しています。雨シミュレーション２４日（月）～２８日