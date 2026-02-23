２３日午前３時５分頃、長野県岡谷市川岸東で、「家が燃えている」と近隣住民から１１９番があった。火は約６時間後に消し止められたが、住宅２棟と空き家１棟を全焼し、火元とみられる住宅から性別不明の１人の遺体が見つかった。岡谷署によると、火元とみられる住宅には７０歳代夫婦が住んでいたとみられ、いずれも連絡が取れていない。もう一方の住宅に住む３人は逃げて無事だった。同署が遺体の身元の確認を進めるとともに