この記事をまとめると ■2026年3月20・21日に「JAFモータースポーツジャパン 2026」が開催される ■入場無料でレーシングカーを間近に観察することができる絶好の機会となる ■「JAFモータースポーツジャパン 2026」とともにモータースポーツシーズンも始まる 入場無料で誰でも参加できるモータースポーツイベント モータースポーツファンにとって恒例イベントとなりつつある「モータースポーツジャパン」が、2026年も開催される