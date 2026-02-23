タレント・関根勤が２１日に自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「関根勤チャンネル」を更新。お笑いコンビ・ドランクドラゴンの鈴木拓をゲストに「【イッキ見】島田紳助にタックルをかました最狂芸人・鈴木拓が叶姉妹の素顔＆芸能界ケンカ最強を大暴露！」と題した動画を公開した。鈴木は、複数の格闘技に精通し、最強芸人説でも度々名前が挙がるほどの猛者。「やろうと思ったら誰でも倒せる」の精神で大御所にタックルを仕掛けた