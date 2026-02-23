ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）が、22日に大阪市内で開催された『大阪マラソン2026』に参加した。【写真】大阪マラソンにUSJ登場で盛り上がる様子USJは、開業25周年を迎える今年、地元・大阪をさらに盛り上げたいという思いから、大阪市と包括連携協定を締結。『大阪マラソン』への参画は、この協定に基づく共同施策の一つとして実現した。「エルモ」や「スヌーピー」、「ウッディー・ウッドペッカー」たちをはじ