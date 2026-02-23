ロックバンド・LUNA SEAの真矢さんが、17日に亡くなった。56歳だった。22日深夜、LUNA SEAオフィシャルサイトおよびSNSにて発表された。訃報を受け、アーティストのGACKT（52）が自身のXを更新し、故人を偲んだ。【写真】思い出の動画とともに…LUNA SEA真矢さんを追悼したGACKT「SUGIZOからの突然の知らせに言葉を失った。 シンちゃん、早いよ、早いって…」と漏らしたGACKT。「ボクが共にした時間は短かったけれど、音を交わ