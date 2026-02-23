【テヘラン＝吉形祐司】米国とイランの核問題を巡る高官協議について、仲介国オマーンのバドル・ブサイディ外相は２２日、スイスのジュネーブで２６日に開かれることが決まったと自身のＳＮＳで明らかにした。米国が昨年６月にイランの核施設を攻撃して以降、両国の高官協議は今月６日にオマーンの首都マスカット、１７日にジュネーブで開かれたのに続き３回目となる。米国は、イランにウラン濃縮活動の断念や弾道ミサイルの