「オープン戦、巨人−楽天」（２３日、沖縄セルラースタジアム那覇）巨人の新外国人、フォレスト・ウィットリー投手がオープン戦に初登板し、１回を三者凡退に抑えた。最速はこの時期では異例の１５６キロをたたき出した。先頭の佐藤にいきなり１５６キロを投じるなど直球で押し込んで遊ゴロ。続く中島には粘られながらも、最後は低めのストレートで見逃し三振。浅村も１５４キロで中飛に打ち取り、実戦初登板を無難に抑えた