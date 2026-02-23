Jackery Japanは、3584Whの超大容量・3000Wの高出力の「Jackery ポータブル電源 3600 Plus」を2026年2月23日（月・祝）よりJackery公式オンラインストアにて予約販売開始します。実売価格は35万9800円（税込）。 「Jackery ポータブル電源 3600 Plus」 記事のポイント ポータブル電源は、モバイルバッテリーと違い出力が大きいので、一般の家電製品なども駆動させることができます。自然災害や大規模停電に備えて、また