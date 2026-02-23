劇場版『名探偵コナン』シリーズ最新作『名探偵コナン ハイウェイの堕天使（だてんし）』の主題歌をMISIAが担当することが発表された。併せて、主題歌入り最新映像とメインビジュアルも解禁された。【動画】主題歌はMISIA！ゲスト声優・横浜流星＆畑芽育のボイスも収録『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』最新予告原作者・青山剛昌によるコミックスは107巻を超え、全世界で累計発行部数2.7億部を突破。TVアニメシリーズも