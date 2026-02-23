◆オープン戦巨人−楽天（２３日・那覇）巨人の新外国人、フォレスト・ウィットリーがオープン戦に初先発し、初回からファンの度肝を抜いた。初球に１５５キロをたたき出すと、２球目に１５６キロをマーク。ストレートは常時１５０キロ台中盤を計測し、予定の１イニングを３者凡退と圧倒した。２番・中島に対しては変化球を交えながら１５６キロの後にインローに１５２キロをズバっと決め、見逃し三振。支配的な投球に、ネッ