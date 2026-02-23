◆２軍練習試合巨人２軍―ロッテジャイアンツ（２３日・ひむか）巨人のドラフト６位・藤井健翔内野手（１８）＝浦和学院＝が２３日、実戦初安打を放った。「４番・三塁」で先発出場。両軍無得点の２回・先頭で相手右腕・朴に対すると、カウント１―２からの直球を捉えた。右中間を破った打球を見て迷わず激走。ヘッドスライディングで三塁を陥れると、スタンドからは大きな拍手が沸き起こった。その後、次打者・増田陸の二ゴ