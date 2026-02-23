ONE N’ ONLYが、メジャーデビュー2作目となるシングル「WARAiNA」（読み：ワライナ）を結成日8周年記念日となる4月29日(水)に発売することが決定した。表題曲「WARAiNA」は突き抜けた多幸感と華やかなパレード感が満載の、歴代級の笑顔が詰まったハイパースマイルソング。ONE N’ ONLYが向かう未来の明るさを表すようなポジティブなエネルギーに溢れた楽曲となっている。商品形態は初回限定盤A・初回限定盤B・通常盤・メンバーソ