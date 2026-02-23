◆オープン戦巨人―楽天（２３日・那覇）巨人の坂本勇人内野手が「３番・ＤＨ」で先発出場し、第１打席でオープン戦初安打を放った。０―０の初回２死、楽天先発・藤原が初球に投じた外角１４８キロをはじき返し、三遊間を破った。坂本にとってオープン戦２戦目、計３打席目で初安打。今キャンプは練習で快音を連発するなど好調ぶりを示し、阿部監督から「走っている姿が昨年と全然違う」と動きを絶賛されている。試合前には