これは筆者の友人Aさんのお話です。Aさんの義実家は和菓子屋を営んでおり、繁忙期にはパートや育児などの合間を縫って手伝いに行っています。朝から晩まで立ちっぱなしで、昼はカップ麺をさっと食べ、大忙しの日々です。忙しい時は仕方ないと思っていましたが、ある日クタクタになって帰宅したところ、家の中がとんでもないことに……！？ 義実家の手伝いは朝から晩までハードモード