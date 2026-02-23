東京ドーム内の野球殿堂博物館に設置された、唯一の巨人軍監修ファンマガジン「月刊ジャイアンツ」創刊５０周年記念コーナーが２３日、一般公開された。５０周年を記念して就任した「月刊ジャイアンツ」初代読者モデルの舞里子さんが初日に訪問。同館所蔵で初公開された創刊号（１９７６年４月号）と第３号（同年６月号）の表紙イラスト原画を目にし「色鮮やかで、半世紀前に描かれたとは思えないほどきれい」と驚きの声を上げた