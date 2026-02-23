週明け２３日前場の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比６０５．８６ポイント（２．２９％）高の２７０１９．２１ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が２２４．３４ポイント（２．５０％）高の９１８３．９０ポイントと反発した。売買代金は１０６４億５０００万香港ドルにやや拡大している（２０日前場は９１７億５５００万香港ドル）。投資家のリスク選好が強ま