アメリカの連邦最高裁判所がトランプ政権の「相互関税」などを違法と判断したことについて、中国商務省は改めて関税の撤廃を求める談話を発表しました。アメリカの連邦最高裁は20日、「国際緊急経済権限法」を根拠に「相互関税」などを課す権限は大統領には与えられていないとして、違法だとする判断を示しました。これについて、中国商務省の報道官は23日、「貿易戦争に勝者はなく保護主義に未来はない」とする談話を発表。「アメ