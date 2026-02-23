◇オープン戦巨人―楽天（2026年2月23日沖縄セルラー）巨人の新外国人・ウィットリー投手（レイズ）が完璧な実戦デビューを果たした。楽天とのオープン戦に先発すると1回を無安打無失点、1三振と好投。球場表示では最速155キロをマークした。力強い直球で押した。先頭・佐藤は遊ゴロ。2番・中島はフルカウントまで粘られたが最後は150キロ直球で見逃し三振。最後は浅村を154キロ直球で中飛に打ち取った。