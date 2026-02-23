【キーウ＝倉茂由美子】ウクライナの１８歳は人生の岐路に立つ。成人となり、男性にとっては兵役対象となる年齢でもある。昨年８月までは戒厳令下で１８歳以上の男性の出国が禁止されていた。戦闘の泥沼化で国の行く末が不透明な中、１８歳を迎える若者たちは選択を迫られている。「やっと自分の国に着いた」２月上旬、キーウ郊外にあるアパートの一室。ロシア占領下のウクライナ東部ルハンスク出身の大学生イワン・サランチャ