「夫が亡くなったあと、遺族年金は5年しかもらえない!?」と、遺族年金を今後受け取る可能性のある人の中には、直近の年金改正について知り、今まさに慌てているという方もいらっしゃるでしょう。 実際、近年は遺族年金制度の見直しが行われており、「制度内容が分かりにくい」という声もインターネット上に多く見られます。 そこで、この記事では、現在80代の妻は遺族年金を何年受け取れるのか、5年で打ち切られる