１７日に死去したロックバンド「ＬＵＮＡＳＥＡ」のドラマー、真矢さん（享年５６）を追悼する声が２３日「Ｘ」（旧ツイッター）に寄せられている。音楽プロデューサーのつんく♂は「この度の突然の悲報に驚きを隠せません。三児の父でもあり、何より同じ時代の日本のバンドシーンで共に奏であった同志として悔しさ、寂しさでいっぱいです」とつづり「どんな場面でも、屈託のない笑顔で挨拶をくれる彼の顔が脳裏に浮かんでき