【モデルプレス＝2026/02/23】AKB48が、2月25日にリリースする67th シングル『名残り桜』に収録されるカップリング楽曲の追加情報が解禁された。【写真】60歳昭和人気アイドル「隣に並んでも違和感なさすぎ」現役AKBメンバーとパフォーマンス◆松本伊代、AKB48「セシル」に特別参加昨年9月に日本テレビで放送された特別番組「秋元康 vs AI 秋元康 〜AKB48 新曲プロデュース対決〜」でAIに敗れるまさかの結果でも話題となった秋元康