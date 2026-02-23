◆オープン戦ヤクルト―広島（２３日・浦添）広島のドラフト１位・平川蓮外野手＝仙台大＝が、初回先頭の第１打席でヤクルト・山野から右前打を放った。今キャンプの対外試合は１５日の初戦、練習試合・巨人戦（那覇）から６試合連続安打となった。「１番・中堅」で先発出場。山野に２球で簡単に追い込まれながら、粘って５球目の変化球にタイミングを崩されながら逆方向の右前にはじき返した。試合前まで対外試合は２４打